(Landes-)Fürsten unter sich

Das „Goldene Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ – allein die genaue Bezeichnung der Auszeichnung umweht ein Hauch von Monarchie. Und sie geht in ihren Ursprüngen auch auf den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. zurück. Dass Niederösterreichs Landeshauptfrau jetzt selbige ihren ehemaligen Amtskollegen aus der Steiermark, aus Salzburg und Tirol bildlich gesprochen an die Brust heftete, erinnert auch frappant an Gepflogenheiten früherer Herrscherhäuser, als sich der Hochadel gegenseitig Orden umhängte – das oft gebrauchte Synonym „Landesfürsten“ für die Landeshauptleute kommt offenbar nicht von ungefähr.