Was Erzbischof Lackner am Papst besonders schätzte

Auch in Gesprächsrunden zeigte sich Franziskus’ bescheidene Art. Bei den Versammlungen der Weltsynode habe er sich wie jeder andere Teilnehmer auch in die Reihe der Wortmeldungen eingetragen, wenn er etwas eingeben wollte. Lackner wird in den kommenden Tagen nach Rom reisen und am Samstag an den Begräbnisfeierlichkeiten für Franziskus teilnehmen. Am Montag findet im Wiener Stephansdom ein Requiem für den Papst statt.