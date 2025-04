Deutscher Wanderer von Wolfshund ins Bein gebissen

Zu dem Zwischenfall kam es am Sonntag gegen 13.20 Uhr auf dem Weg zum Lochner Wasserfall in Walchsee. Der 42-Jährige aus Erfurt war mit einer Begleiterin (35) bergwärts unterwegs, als ihnen ein Österreicher (55) und eine Deutsche (54) entgegenkamen. Der Einheimische führte seinen Tschechoslowakischen Wolfshund an der Leine, wie die Polizei berichtet.