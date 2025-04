Auto gestohlen, kaputt gefahren – und abgefackelt

Ein junger Syrer soll am späten Samstagabend in Wörgl (Tirol) einen Pkw entwendet haben, um damit eine Spritztour zu machen. Die Fahrt ging zu Ende, weil ein Reifen durch einen Randstein so stark beschädigt wurde, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war – dann steckte der Bursche das Auto kurzerhand in Brand.