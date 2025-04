Gläubige steigen für Pfarrer auf die Barrikaden

„Wir versuchen unseren Pfarrer mit innigen Stoßgebeten an den lieben Gott und ganz irdisch-profan mit einer Petition an die Diözese für unsere Pfarre am Altar zu behalten“, schildert die in der Pfarre des Bezirks Tullns geradezu inbrünstig engagierte Katholikin Alexandra Frieberger. Für den nunmehr abgerufenen Geistlichen Thomas Tomski hat sie mehr als huldigende Worte. Er sei Seelsorger für Alt und Jung stets zur Stelle, hat Kinder und junge Familien in den Mittelpunkt gestellt und habe ganz allgemein Mutter Kirche in der Öffentlichkeit sympathisch zu präsentiert.