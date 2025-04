Überfälle auf Tankstellen: Duo (16 und 21) in Haft

Die Serie an nächtlichen Raubüberfällen hatte am 2. März begonnen. Der 21-Jährige war mit Sturmhaube, Kapuze und Schirmkappe maskiert. Er soll das Personal jeweils mit einem Messer mit rund 30 Zentimetern Klingenlänge bedroht und Geld gefordert haben. Die Mitarbeiter wurden nicht verletzt, aber in Angst versetzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ermittelt wurde von den Landeskriminalämtern Niederösterreich und Steiermark.