Kontrolle an Grenze verlagerte Stau nach Bayern

Grenzkontrollen einmal anders fanden am Freitagvormittag am Walserberg statt. Diesmal wurde der Verkehr nämlich in Richtung Salzburg statt in Richtung Bayern auf nur eine Fahrspur zusammengeführt. Mehr als eine Stunde standen deutsche Osterurlauber und Grenzpendler daher auf bayerischer Seite im Stau.