Bruck: Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten

Am Bahnknoten Bruck an der Mur müssen sich Zugreisende von 19. bis 26. April auf eine Geduldsprobe einstellen. Wegen Service-Bauarbeiten der ÖBB an der sogenannten „Türkenbrücke“ sowie Gleisarbeiten im Bereich Peggau-Deutschfeistritz kommt es zu umfassenden Fahrplanänderungen, vereinzelten Zugausfällen und Schienenersatzverkehr.