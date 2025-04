Nachbar verfolgt Dieb und filmt seine Flucht

Nicht im Schutze der Dunkelheit, sondern am hellichten Tag schlugen Einbrecher im Weinviertel zu. Bei dem Coup in einem Wohnhaus in Tresdorf im Bezirk Korneuburg gegen 11 Uhr vormittags erbeuteten sie Uhren, Schmuck und Bargeld. Doch die beiden hatte nicht mit dem beherzten Eingreifen eines Nachbarn gerechnet.