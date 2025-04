Floriani schlug nachts Einbrecher in die Flucht

nsanft aus dem Schlaf gerissen wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Feuerwehrmann in Ebreichsdorf, Bezirk Baden. Der Mann schlief in einer Dienstwohnung im örtlichen Feuerwehrhaus, als plötzlich Einbrecher in diese Räume eindringen wollten. „Unser Kamerad wachte auf und schaltete das Licht ein. Daraufhin ergriffen die Täter sofort die Flucht“, berichtet Michael Ditzer, Kommandant der Florianis in Ebreichsdorf. Wie die Polizei feststellte, waren die Täter zuvor an einer Tür zur Fahrzeughalle gescheitert. Daraufhin kletterten sie zu einem Fenster im ersten Stock des Gebäudes, hebelten es aus und gelangen so ins Feuerwehrhaus. Gegen 1.30 Uhr versuchten sie, die Tür zu Dienstwohnung aufzubrechen – damit war der Coup abrupt beendet.