Macht Burgstaller weiter? Nichts spricht dagegen!

Mit dem 1:0 in Stockholm und dem Derby-2:0 scheint Rapid die Kurve gekratzt zu haben. Als Gründe für die positive Wende fällt meist ein Name: Guido Burgstaller. Obwohl der Routinier bei seinem Comeback zweimal natürlich „nur“ Joker war, in Summe rund 30 Minuten spielte. Aber auch Trainer Robert Klauß schwärmte nach dem Derby von seiner Cleverness beim Pressing. Er steuert das Tempo, er ist der Chef, er liefert die Energie, die Rapid so bitter gefehlt hatte …