Aktivisten protestieren gegen den Porsche-Tunnel

„Absurd großes Bauprojekt“

„Auf so ein absurd großes Bauprojekt muss man auch in absurd großem Stile antworten“, erzählt Aktivist und Initiator Tobi Rosswog. Auf einer an die Salzburger Festspiele angelehnten Webseite kann man sogar Karten für die einzelnen Protestveranstaltungen erwerben. Ticketpreis: unbezahlbar – das steht auf den Karten groß aufgedruckt. Das Verhalten von Wolfgang Porsche zeige, wie entkoppelt Milliardäre von ihrer Mitwelt seien, sind die Aktivisten überzeugt. Während Kapuzinerberg-Anrainer in dem Bauvorhaben viele Vorteile sehen, sind die Aktivisten vom Gegenteil überzeugt.