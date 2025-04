Arbeiten sorgen für Sperre der Arlbergbahnstrecke

Brücken, Schwellen und Weichen in Arbeit

„Diese Arbeiten sind notwendig, um auch in Zukunft eine sichere und zuverlässige Bahnverbindung bieten zu können“, heißt es seitens der ÖBB. Auf der Strecke, die großteils eingleisig ist, werden unter anderem Weichen in Flirsch und Schönwies getauscht, Brücken inspiziert, rund 600 Schwellen getauscht sowie gut zwei Kilometer Erhaltungsstopfarbeiten zur Verdichtung des Schotters durchgeführt oder die Pfeiler neu errichtet.