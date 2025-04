Flüchtlingsheim für Kinder muss bald zusperren

SOS-Kinderdorf sei jederzeit bereit, jungen Menschen auf der Flucht ein Zuhause oder einen sicheren Ort in einem anderen Setting zu bieten, wenn sich die Situation ändere. Für die aktuell im Clearing-House Salzburg betreuten Jugendlichen werden nun individuelle Lösungen zur Weiterbetreuung erarbeitet. Auch für die betroffenen Mitarbeiter werden Optionen geprüft. Wo möglich, sollen sie in anderen Angeboten von SOS-Kinderdorf in Salzburg tätig werden, wurde erklärt.