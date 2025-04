Haller hofft jetzt auf seine zehnte Tour de France

Mitten in der Weltelite! Das war Klagenfurts Radprofi Marco Haller (Tudor Pro Cycling) bei den flämischen Klassikern in Belgien und dann auch in Frankreich. Der 34-Jährige präsentierte sich bei Gent-Wevelgem (48.), der Flandernrundfahrt (45.) und Paris-Roubaix stark. Bei allen drei Rennen forderte Haller die Stars fast bis zum Ende. Und kam beim goldenen Abschluss in Roubaix als Zwölfter an – sein bestes Ergebnis bei einem Radsport-Monument. Das sind die fünf größten Klassiker der Saison.