Aus Frust nach Gemeinderat auf Straße protestiert

Geldverschwendung, Klimasünden,...

Der Protest am Herrenplatz am Markttag richtete sich so ziemlich gegen alles, was nach Meinung der Plattform in St. Pölten schiefläuft. „Geldverschwendung“ für den Umbau der Promenade oder die Überdachung des Karmeliterhofs war genauso dabei wie Unverständnis über gefällte Bäume oder andere „Klimasünden“, für die die SPÖ verantwortlich sei.