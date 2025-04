Zufahrt mit Kameras beschränken: Wer will das?

Laut dem Minister seien neben der Bundeshauptstadt mehr als 25 weitere Kommunen in Österreich an solchen Zufahrtskontrollen interessiert. Auch in St. Pölten würde man diese Option begrüßen. Konkrete Maßnahmen seien zwar noch nicht geplant, für eine elektronische Überwachung verkehrsberuhigter Zonen, in die nur Berechtigte einfahren dürfen, sei es aber an der Zeit, wie Vizebürgermeister Harald Ludwig betont: „Jeder, der zugelassen ist, soll auch sicher und ohne Schwierigkeiten hereinfahren können“, betont Ludwig. Beispiele dafür seien Lieferanten, Anwohner oder gehbehinderte Personen.