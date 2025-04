115 Straftaten werden jeden Tag in Tirol angezeigt

Die meisten ausländischen Verdächtigen stammen – wenig überraschend – aus Deutschland. Nämlich 3275 an der Zahl. Wenig überraschend deshalb, weil in Tirol bekanntlich viele Deutsche wohnen und urlauben. An zweiter Stelle folgt Rumänien (1148 Personen), gefolgt von Syrien (858), Türkei (769) und Italien (685). Erwerbstätige Personen (4583) stehen bei den ausländischen Tatverdächtigen ganz oben. Dahinter reihen sich die Touristen (2801), fremde Arbeitslose (2192) sowie Asylwerber (831) ein.