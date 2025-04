Kriminalität auf Höchststand: Fast 60.000 Anzeigen

Auch wenn es die Zahlen nicht vermuten ließen: Österreich ist weiterhin eines der sichersten Länder der Welt, betonte Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Im aktuellen Global Peace Index, der die Friedfertigkeit von Nationen vergleicht, liegt unser Land weltweit auf Platz drei, nur geschlagen von Island und Irland. Dennoch ist die Gesamtkriminalität in der Steiermark seit der Corona-Delle nun wieder drei Jahre in Folge gestiegen, im Vorjahr gab es so viele Anzeigen wie nie in den vergangenen zehn Jahren.