Oster-Festival im Zeichen biblischer Tiere

Am Palmsonntag zog Jesus auf dem Rücken eines Esels in Jerusalem ein – der Beginn der Karwoche. Am Palmsonntag 2025 eröffnete das Ensemble Hirundo Maris das diesjährige Psalm-Festival mit einem „Fest des Esels“. Ein ganzer Abend Musik, der Bezug auf das Tier nimmt? Damit fordert Intendant Mathis Huber die Musiker durchaus heraus, wie Sopranistin Ariana Savall am Sonntag vor Publikum zugab.