Dabei hat das Jahr so gut angefangen. Habe mir nämlich vorgenommen, keine einzige „Anonymverfügung“ einzuheimsen. Im vergangenen waren es vier. Halte mich also an Tempo 30 in der Nähe von Schulen, aber mein Vordermann fährt 10 km/h und schaut hundertmal nach links und nach rechts. Ist ja nicht auszuhalten. Schieb doch dein Auto, du Verkehrsfrömmler! Überhole ihn und fahre prompt in die Blitze. Erstes Mandat. Es ist gerade mal Jänner.