So wird der Lavanttaler Palmbuschen gebunden

Bei der Osteraustellung im Festaal des Rathauses Wolfsberg tummelte es sich am Freitag und am Samstag. Neben Handwerk und kulinarischen Köstlichkeiten konnten Interessierte dort auch einen echten Lavanttaler Palmbuschen binden. Dieser ist nämlich kein gewöhnlicher. Im Gegensatz zu anderen Buschen besitzt das Prachtstück am Handgriff nämlich ein Körbchen, das die Zweige zusammenhält. Mit genauer Handarbeit und ein wenig Übung wird dieser kunstvolle Handgriff mit fünf Weidenruten gebunden.