Lästige Torsperre des GAK muss gegen Altach enden!

Maderner ist nach Sperre zurück

Mit der Bestellung von Ferdl Feldhofer als Trainer kam neuer Schwung in die Offensive des GAK. Chancen waren da, einzig das Tor hat bisher noch gefehlt. „Wir ziehen seinen Plan voll durch. Mit Ballbesitz schaut das eh schon sehr gut aus“, hofft Lichtenberger auf den so dringend benötigten Sieg. In der Offensive ist Daniel Maderner nach seiner Sperre wieder dabei. Wie auch Thomas Schiestl. Einzig Lukas Graf fehlt nach einem Muskelfaserriss.