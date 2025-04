Krumbacher Magier tritt bei „Supertalent“ auf

Bei RTL beworben habe er sich bereits vor drei Jahren. „Damals bekam ich jedoch eine Absage mit der Begründung, man hätte keine Kapazitäten für eine so große Magiershow“, so der 26-Jährige aus Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt. Aber jetzt ist es so weit. Heute Abend muss er sich der kritischen Jury bestehend aus Dieter Bohlen, Ekaterina Leonova, Bruce Darnell und Tony Bauer stellen.