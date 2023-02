Fabelhafte Welt der Zauberei soll alle verblüffen

Mit Zauberkasten begonnen

Seine Leidenschaft für die Magie hat ihn schon früh gepackt: „Mit zehn Jahren bekam ich zu Weihnachten einen klassischen Zauberkasten geschenkt“, so der 23-Jährige. Von da an wurde täglich an Tricks gefeilt – bis heute. Am Freitag fällt nun endlich der Startschuss für seine Show „Fab Fox Fabulous“ im Kulturzentrum in Krumbach, danach geht es in jedes Bundesland.