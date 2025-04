Steuerzahler blecht: ÖBB-Protzlogo um 30.000 Euro

Logo so groß wie jenes am Dach vom Wiener Hauptbahnhof

„Das ist gleich groß wie jenes am Dach des Wiener Hauptbahnhofes“, ätzt ein Insider. Die Kosten dafür betragen nicht weniger als rund 30.000 Euro. Diese „blecht“ letztlich der Steuerzahler. Um das Areal weiter zu beschönigen, kommen demnächst noch Blumentröge – um 6000 Euro. Abermals greift die Bahn dem Steuerzahler in die Tasche.