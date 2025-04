Musik kann Grenzen sprengen und Brücken bauen

Am 5. September lädt man zu einem Doppelkonzert mit barocken Tänzen auf der einen Seite und einem Ausflug ins Morgenland auf der anderen Seite. Am 6. September steigt vormittags das beliebte Familienkonzert und abends dann ein doppeltes Jubiläum: Vor 30 Jahren haben Schirmer und Wolfram Berger, der heuer seinen 80. Geburtstag feiert, mit „Enge(l) im Kopf“ ein ganz besonderes Stück Kleinkunst kreiert: „Zum doppelten Jubiläum wollen wir das Stück nach langer Zeit wieder einmal bringen und auch erweitern“, kündigt Schirmer an.