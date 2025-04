Wo Tausende Familien vor Hunger bewahrt werden

Unter dem Leitmotiv „Verwenden statt Verschwenden“ versorgt die Team-Österreich-Tafel (TÖT) des Roten Kreuzes Steiermark seit 15 Jahren Menschen in schwierigen finanziellen Situationen mit kostenfreien Lebensmitteln. In diesen 15 Jahren konnten in der Steiermark fast sieben Millionen Kilogramm Lebensmittel ausgeben werden, allein im Vorjahr waren es 942.681 Kilogramm. Möglich machen das mehr als 1000 Freiwillige, die sich regelmäßig bei rund 24 Ausgabestellen engagieren.