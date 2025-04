Aus dem Dornröschenschlaf zum Tourismus-Magneten

Treffpunkt für Liebhaber guter Weine

Eine integrierte Ausschank soll in Zukunft für das leibliche Wohl sorgen. „Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr bietet ein Winzer seine Weine an. Damit haben wir für Gäste, egal ob Touristen oder Einheimische, einen verlässlichen Rahmen für einen Besuch geschaffen“, so Kerner, der selbst einer von 16 teilnehmenden Winzern ist. Die auch einen Teil der Projektkosten von insgesamt 300.000 Euro übernommen haben. 60 Prozent übernahm das europäische Leader-Förderprogramm, 20 Prozent die Gemeinde Rußbach und den Rest die Winzer mit dem Weinbauverein.