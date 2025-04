Polterabend muss nicht immer eine Sauferei sein

Seit Jahren organisieren Christoph Wenger, Fabian Lenger und Niclas Neukamp aus Bruck an der Mur schon Polter-Runden für Freunde und Bekannte. Dabei haben sie sich einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut, den sie nun in einer eigenen Spielebox zusammengefasst haben: Das Trio setzte sich – ganz tüftlermäßig – in einer Garage zusammen und kombinierte das Beste aus den ausgedachten Spielen: Die Polterbox war geboren!