Himmel über der Baubranche klart schon wieder auf

Mehr Bauprojekte

Positiv stimmen die steigenden Zahlen an Baubewilligungen. Im vierten Quartal des Jahres 2023 lagen diese mit 932 am Boden. Ein Jahr später wurden in Niederösterreich schon wieder 1562 Baugenehmigungen in drei Monaten vergeben. „Mit dem endlich günstiger werdenden Zinsumfeld, den aufgrund des Auslaufens der KIM-Verordnung leichter zu bekommenden Krediten und den relativ stabilen Baukosten, gehe ich davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt“, betont Ecker.