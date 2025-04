Frühjahrsputz: Sperren in Plabutsch und Gleinalm

Ab 14. April wird dann auch der Gleinalmtunnel gereinigt. In den ersten beiden Nächten ist die Fahrtrichtung Süden dran, in den beiden anderen die Röhre Richtung Norden. Dadurch soll auch gewährleistet sein, dass der erwartet starke Reiseverkehr an dem Osterwochenende nicht beeinträchtigt wird. Insgesamt sind 46 Asfinag-Mitarbeiter bei diesem Frühjahrsputz der anderen Art im Einsatz.