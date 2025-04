Bürger kämpfen für Rettung der Notarzt-Stützpunkte

Mehr Todesfälle befürchtet

Baums Argumente – ebenso wie jene des Ybbser SPÖ-Vizebürgermeisters Dominic Schlatter, der im Bezirk Melk für die Erhaltung des Notarztes eintritt: „Die Stützpunkte garantieren eine schnelle Verfügbarkeit eines Notfallmediziners, der gemeinsam mit dem Rettungsdienst lebenserhaltende Maßnahmen durchführt. Sie überbrücken die kritische Zeit und sind bis zur Einlieferung in ein Spital entscheidend.“ Im Raum stünden eine erhöhte Sterblichkeitsrate bei Notfällen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen, heißt es. Der Spezialfall Purkersdorf im Herzen des Wienerwalds: Dort ist der NEF-Stützpunkt auch deswegen wichtig, weil in der Region zwar oft ein Wiener Spital näher wäre, aber durch die strikte Behandlungs-Trennung der Bundesländer in der Regel längere Wege zu blau-gelben Spitälern gewählt werden.