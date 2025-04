Trotz guter Job-Chancen immer mehr Junge beim AMS

Lichtblick – oder doch nicht?

Vor allem für die Jugend sieht AMS-Chefin Sandra Kern aber einen Lichtblick. „Der Fachkräftemangel der heimischen Unternehmen wird in Zukunft zunehmen, da viele Menschen mit Lehrabschluss in den nächsten Jahren in Pension gehen“, prognostiziert sie für Jugendliche „eine gute Ausgangssituation“. Allerdings: Bis auf den Arbeitsmarkt scheint sich das noch nicht herumgesprochen zu haben. Denn gerade im Alterssegment bis 24 Jahre fällt im März der Anstieg der Arbeitslosigkeit mit einem Plus von 5,8 Prozent am allerstärksten aus. Zum Vergleich: Bei der Generation 50+ gab es nur einen Zuwachs von 2,7 Prozent.