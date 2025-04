Toter im Reisfeld: Krimi um Steirer in Thailand

Um die offenen Fragen in diesem Krimi zu klären, wird der Tote im Phuttachin-Krankenhaus in Phitsanulok gerichtsmedizinisch obduziert. Dann soll die Leiche des Steirers freigegeben und nach einer religiösen thailändischen Zeremonie in seiner zweiten Heimat, wo er das Glück an seinem Lebensabend suchte und so tragisch ums Leben kam, bestattet werden.