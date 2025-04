Explosion bei Tischkamin: Mann in Lebensgefahr!

Plötzlich explodierte die Flasche in der Hand des Mannes und dieser erlitt leichte Verbrennungen an den Fingern. Schlimmer erwischte es aber den gegenübersitzenden 30-Jährigen. „Dieser wurde mit der brennenden Flüssigkeit überschüttet und er erlitt dadurch Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper“, so die Ermittler weiter.