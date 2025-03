83-jähriger Mann stürzt 100 Meter mit Pkw ab

Um 5 Uhr früh fuhr am Sonntag ein Einheimischer (83) mit seinem Pkw in der Tiroler Gemeinde Ellbögen auf der Gemeindestraße Innerellbögen bergwärts. Es herrschte Dunkelheit und dichter Nebel, als der Mann auf Höhe der Hausnummer 96 rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge ca. 100 Meter talwärts rutschte.