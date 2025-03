Auf schwierige Anreise folgte Sieg in Vorarlberg

Ohne zu wissen, wie sie eigentlich wieder nach Hause kommen, spielten sie bei den Vorarlbergern auf. Zur Halbzeit lagen die Mozartstädter zwar noch mit 13:14 in Rückstand. In Hälfte zwei drehten sie die Partie, siegten am Ende mit 34:32. Bis dahin war auch die Heimreise geklärt, vom ÖAMTC gibt‘s ein Leihauto.