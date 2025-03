Austria Salzburg: Erst Führung, dann Würgegriff

Gut in Fahrt ist weiter der SV Wals-Grünau. Die Flachgauer feierten den dritten Zu-Null-Sieg in Folge und gewannen in Kufstein mit 2:0. Moussa Dembele erzielte in der 21. Minute das 1:0. Nemanja Zikic stellte noch vor dem Seitenwechsel (44.) den Endstand her. Ohne Punkte trat dafür der TSV St. Johann die Heimreise aus Röthis an. Die Mannschaft von Trainer Andreas Scherer verlor wegen eines Gegentreffers in der 94. Minute mit 1:2. Das Tor der Gäste hatte Benjamin Ajibade erzielt.