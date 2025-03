Gemeine Betrugsmasche mit dem Leid in der NS-Zeit

Warnung vor neuem Trick

Denn das Leid von Opfern der NS-Zeit wird als Köder genutzt. „Ein angeblicher Anwalt erklärt via E-Mail, Angehörige des Empfängers seien in der NS-Zeit als Zwangsarbeiter eingesetzt gewesen“, berichtet Schlossermeister Michael Bübl. Der Weinviertler, der auch schon in Büchern vor vielerlei kriminellen Gefahren gewarnt hat, fand kürzlich selbst eine solche Mitteilung in seinem elektronischen Postfach.