Dortmund bejubelt 3:1-Heimsieg gegen Mainz

Für Dortmund war es der erste Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen. Vor 81.365 Zuschauern erzielten Maximilian Beier (39., 72.) und Emre Can (42.) die Tore für die Gastgeber. Nur Paul Nebel (76.) traf für die Gäste. Mainz, wo Nikolas Veratschnig in der 66. Minute eingetauscht wurde, war zuvor sechs Ligaspiele in Serie ungeschlagen geblieben. Philipp Mwene fehlte bei den Verlierern aufgrund einer Sperre. Dortmund ist sieben Punkte hinter dem Vierten Mainz nur auf Rang zehn zu finden.