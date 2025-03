Historische Mission nach 60-jähriger Wartezeit

Chancen des UTTC Salzburg stehen sehr gut

Und zwar dazu, dass die UTTC-Girlband im unteren Bundesliga-Playoff vor der letzten Sammelrunde in Wr. Neudorf auf Platz eins steht. Dort kommt’s auch zum Duell mit Verfolger Oberpullendorf. „In der Verfassung, in der sich das Team befindet, ist es zum Glück kein Problem, wenn ich verletzt ausfalle“, meint Welkhammer. Die Chancen auf den Titel? „Stehen sehr gut! Wir sind so knapp dran, das lassen wir uns nicht mehr nehmen“, glaubt sie fest an den großen Wurf. Ob sie selbst dabei ist, entscheidet auch Töchterchen Chiara Maja (2) spontan mit.