Blitztor ebnete den Weg zum souveränen Sieg

Gerade 114 Sekunden waren in der Zweitliga-Partie zwischen Liefering und dem FAC gespielt. Da ließ Jungbulle Alexander Murillo das gegnerische Netz erstmals zappeln. Nach einer halben Stunde hatte die FAC-Abwehr Tag der offenen Tür, was Rechtsverteidiger Julian Hussauf dankend annahm. „Ich war schon ein bisschen überrascht, dass ich dann so frei war. Der Ball ist dann genau vor meine Füße gesprungen und dann ist er reingegangen“, erklärte Hussauf. Für den Steirer war es das erste Tor in Österreichs zweiter Liga. Vor der Halbzeitpause stemmten sich die Gäste gegen eine drohende Niederlage, wurden mehrmals gefährlich. Doch Liefering brachte das 2:0 bei strömendem Regen in die Kabinen.