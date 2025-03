Bürgermeister bei tragischem Unfall getötet

„Der Traktor war mit den Zwillingsreifen auf die am rechten Fahrbahnrand gelegene etwa 35 Zentimeter hohe Steinmauer gekommen und in weiterer Folge etwa 140 Zentimeter in den dortigen Bach abgestürzt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion NÖ. Dabei wurde Rinnhofer unter dem tonnenschweren Gefährt begraben und verstarb noch an der Unfallstelle.