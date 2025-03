Austria-Coach Markus Mader in der Zuschauerrolle

„Wir halten uns selbstverständlich an die Regel. Was das Coaching betrifft, vertraue ich voll auf Martin.“ Mader und Co-Trainer Schneider sind ja seit Jahren ein eingespieltes Team. Es ist übrigens Maders erste Rote Karte, seit er im Profigeschäft ist, was ihn klubintern 250 Euro kostete. Seine letzte Sperre datierte noch aus seiner Zeit als Spielertrainer beim FC Egg im Unterhaus.