Jetzt spricht alles für die Eisbullen

Spiel fünf im Bozen-Krimi steht am Freitag in der Eisarena an. Und die Bulls haben in der Halbfinalserie gegen die Südtiroler – nachdem sie am Dienstag in Italien den 93 Minuten langen Kraftakt mit 3:2 für sich entscheiden konnten – den ersten Matchpuck. Diesen wollen sie vor heimischen Publikum gleich verwerten.