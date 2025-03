Priscilla Presley zwischen Fellnase und Inseltraum

Die Erlebnisse am Tierrettungshof in Henndorf dürften im Endeffekt so großen Eindruck bei der US-Amerikanerin hinterlassen haben, dass sie sich sofort entschlossen hat, gerettete spanische Windhunde zu unterstützen. „Ich kenne so viele traurige Plätze, an denen Tiere gehalten werden. Das hier ist ein wahrhaftes Tierparadies. So etwas gibt es weltweit kein zweites Mal“, sagte sie.