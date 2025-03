Mutter (30) zahlte mit Falschgeld ihre Einkäufe

In ihrer Verzweiflung hat sie Falschgeld für alltägliche Einkäufe benutzt. Aufgrund ihrer Drogensucht finanziell in Not habe die 30-Jährige nicht lange darüber nachgedacht. So hat die wegen Diebstahls vorbestrafte Frau im Herbst des vergangenen Jahres scheinchenweise gefälschte Zwanziger in Umlauf gebracht.