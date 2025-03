St. Marein: Ein Lebenswerk in Schutt und Asche

Betrieb soll fortgeführt werden

Die Frage nach der Zukunft des Unternehmens konnte in den wenigen Tagen seit dem Schock noch nicht geklärt werden. „Es ist ein Lebenswerk, das 1996 mit einer Garage begonnen hat – alles selbst finanziert. Von heute auf morgen ist alles unverschuldet in Schutt und Asche gelegt worden.“ Ziel der Stöckls ist es, den Betrieb fortzuführen und alle Mitarbeiter zu behalten. Erste Überlegungen gibt es bereits: Einige der nicht vom Feuer erfassten Fahrzeuge könnten noch verkauft werden, man werde sich wohl auf die Suche nach einer geeigneten Werkstatt in der Nähe begeben. Im Vordergrund steht vorläufig aber weiterhin, den gewaltigen Schock der Vorwoche zu verdauen.