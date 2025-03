Bevölkerung stimmte ab: Nein zu Gewerbegebiet

Die Bürgerinitiative zeigte sich nach der Abstimmung bestätigt in der Ablehnung gegen das Projekt, in dem diese unnötigen Bodenverbrauch sieht. Auch die Grünen, Greenpeace, WWF, die Liste Fritz und die NEOS hatten sich den Gegnern angeschlossen. Die Grünen werten das Ergebnis der Volksbefragung als „Absage an Bodenversiegelung in Unterbürg“. Für die NEOS ist das Nein der Bevölkerung „ein Misstrauensvotum gegen die Politik des St. Johanner Bürgermeisters“, der sich für das Projekt ausspricht.